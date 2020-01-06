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Компенсації за звільнення
зростуть удвічі, - Милованов

Компенсації за звільнення зростуть удвічі, - Милованов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:55

Компенсації за звільнення зростуть удвічі, - Милованов

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новими змінами до трудового законодавства, компенсації за звільнення працівника зростуть удвічі, заявив міністр економрозвитку Тимофій Милованов.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:55

А за 2 нарушения тебя могут уволить бесплатно. А можно переписать новый договор так, что ты уволишься сам.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:25

их и раньше платили в исключительных случаях. а так, в основном, по собственному или по соглашению сторон.
PasserBy
 
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