Українці зможуть користуватися мобільним інтернетом під...

Додано: Чет 16 січ, 2020 07:38

5G через открытые тендеры..... ждем повышения тарифов (((.5G это аж то без чего ну никак просто.. у нас потоком делают дистанционно операции и катаются робомобили от Теслы, що аж без 5G ничего не выходит.. а сети 4G перегружены трафиком))...

3G сети не до конца затребованны, 4G не имеет технологии Войс ЛТЕ, то есть не способно передавать голос, загружено если на 30 % то хорошо от нафига те 5G???

Ведь операторы купят частоты на 5G только что бы их застолбить за собой, а потом будут за них платить...поставят БС кое где.. и это все нахрен никому не нужно, а будет оплачиваться из наших карманов..а лет через 5-7 появиться 5G Advancets сети..и унаселения вырастет % девайсов с 5G.. но у нас уже на БС будет стоять старый хлам...