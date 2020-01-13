Половина зареєстрованих в 2019 році легкових автомобілів була оснащена дизельними двигунами.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 09:13
Бестселери на ринку нових авто в Україні (дані за 2019 рік)
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Дивися повний текст Бестселери на ринку нових авто в Україні (дані за 2019 рік).
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:13
По законодавству Toyota RAV-4 і Chevrolet Volt не рахується гібридним авто. Туди відноситься тільки BMW i3 з бензогенератором і можливо ще якась модель.
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