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Бестселери на ринку нових авто
в Україні (дані за 2019 рік)

Бестселери на ринку нових авто в Україні (дані за 2019 рік)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:13

Бестселери на ринку нових авто в Україні (дані за 2019 рік)

Пропонуємо до обговорення:
Половина зареєстрованих в 2019 році легкових автомобілів була оснащена дизельними двигунами.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:13

По законодавству Toyota RAV-4 і Chevrolet Volt не рахується гібридним авто. Туди відноситься тільки BMW i3 з бензогенератором і можливо ще якась модель.
papchik
 
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