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Кабмін порахував населення
України без проведення перепису

Кабмін порахував населення України без проведення перепису
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:17

Кабмін порахував населення України без проведення перепису

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу 15 січня, повідомляє korrespondent.net.

Дивися повний текст Кабмін порахував населення України без проведення перепису.
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