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Кабмін порахував населення України без проведення перепису
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу 15 січня, повідомляє korrespondent.net.
Дивися повний текст Кабмін порахував населення України без проведення перепису
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R2
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:50
Секретная информация однако.
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Галина441
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:10
думаю будет очень похоже на количество карт монобанка :)
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asdrud2016
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