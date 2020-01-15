Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу 15 січня, повідомляє korrespondent.net.
Дивися повний текст Кабмін порахував населення України без проведення перепису.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:17
Кабмін порахував населення України без проведення перепису
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін порахував населення України без проведення перепису.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:55
Эффект может быть сродни разорвавшейся бомбе. Как водится, лет через 50 узнаем всю правду о реформоморе и жертвах оптимизации.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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