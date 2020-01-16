Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу 15 січня, повідомляє korrespondent.net.
Дивися повний текст Кабмін порахував населення України без проведення перепису.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:17
Кабмін порахував населення України без проведення перепису
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін порахував населення України без проведення перепису.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:55
Эффект может быть сродни разорвавшейся бомбе. Как водится, лет через 50 узнаем всю правду о реформоморе и жертвах оптимизации.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:18
Да не смешите. Какая там бомба, я вас умоляю. У вас лично хоть пульс участится, если назовут 30 млн или 55 млн?! Ваша жизнь как- то изменится от этой информации? Максимум реакции 99 процентов населения- "ну ок" * клац на следующую новость*. Зато слова какие громкие ни о чем..."реформомор")))
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:58
Re: Кабмін порахував населення України без проведення перепи
35-37 млн нарахують, без окупованих територій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:45
У каждого нормального человека возникнет назойливая мысль, а куда делись 20 млн соотечественников, а туда ли мы идём ? Как бы ни "гнобили кляты коммуняки и моск@ли Украину" но численность населения неуклонно росла. А теперь всё с точностью наоборот.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:21
Re: Кабмін порахував населення України без проведення перепи
АТО - минус 1.5 млн, Крым - минус 2 млн, естественная убыль на остальной территории за время АТО- минус 1 млн. Итого выходим на 41-42 млн. Это, кстати, перекликается с данными мобильных операторов и банков.
Делаем ставки ?
PS: а если минус кол-во гастарбайтеров, то получим 30-32 млн на подконтрольной территории, из них 12 млн пенсионеров и 9 млн детей (школьники,студенты и т.д.). Итого трудоспособного населения 10 млн... ППЦ...мягко говоря.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:44
Re: Кабмін порахував населення України без проведення перепи
По кількості виборців було 37 млн, ще до 2 млн острабайтерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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