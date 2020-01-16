|
|
Кабмін порахував населення України без проведення перепису
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33
Волгарь написав:
Цифры примерно следующие - в границах де-факто на начало 2020-го проживает постоянного населения около 35 млн., наличного - около 32.
Ну звісно, з берегів Волги видніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9627
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему