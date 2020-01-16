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Кабмін порахував населення
України без проведення перепису

Кабмін порахував населення України без проведення перепису
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33

Re: Кабмін порахував населення України без проведення перепи

  Волгарь написав:Цифры примерно следующие - в границах де-факто на начало 2020-го проживает постоянного населения около 35 млн., наличного - около 32.

Ну звісно, з берегів Волги видніше. :)
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