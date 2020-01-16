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Кабмін порахував населення
України без проведення перепису

Кабмін порахував населення України без проведення перепису
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:17

Кабмін порахував населення України без проведення перепису

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу 15 січня, повідомляє korrespondent.net.

Дивися повний текст Кабмін порахував населення України без проведення перепису.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:50

Секретная информация однако.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:10

думаю будет очень похоже на количество карт монобанка :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:55

  Галина441 написав:Секретная информация однако.


Эффект может быть сродни разорвавшейся бомбе. Как водится, лет через 50 узнаем всю правду о реформоморе и жертвах оптимизации.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:18

  warlamp написав:
  Галина441 написав:Секретная информация однако.


Эффект может быть сродни разорвавшейся бомбе. Как водится, лет через 50 узнаем всю правду о реформоморе и жертвах оптимизации.

Да не смешите. Какая там бомба, я вас умоляю. У вас лично хоть пульс участится, если назовут 30 млн или 55 млн?! Ваша жизнь как- то изменится от этой информации? Максимум реакции 99 процентов населения- "ну ок" * клац на следующую новость*. Зато слова какие громкие ни о чем..."реформомор")))
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:58

Re: Кабмін порахував населення України без проведення перепи

35-37 млн нарахують, без окупованих територій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:45

  SMOKE написав:
  warlamp написав:
  Галина441 написав:Секретная информация однако.


Эффект может быть сродни разорвавшейся бомбе. Как водится, лет через 50 узнаем всю правду о реформоморе и жертвах оптимизации.

Да не смешите. Какая там бомба, я вас умоляю. У вас лично хоть пульс участится, если назовут 30 млн или 55 млн?! Ваша жизнь как- то изменится от этой информации? Максимум реакции 99 процентов населения- "ну ок" * клац на следующую новость*. Зато слова какие громкие ни о чем..."реформомор")))


У каждого нормального человека возникнет назойливая мысль, а куда делись 20 млн соотечественников, а туда ли мы идём ? Как бы ни "гнобили кляты коммуняки и моск@ли Украину" но численность населения неуклонно росла. А теперь всё с точностью наоборот.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:21

Re: Кабмін порахував населення України без проведення перепи

  lapay написав:35-37 млн нарахують, без окупованих територій.

АТО - минус 1.5 млн, Крым - минус 2 млн, естественная убыль на остальной территории за время АТО- минус 1 млн. Итого выходим на 41-42 млн. Это, кстати, перекликается с данными мобильных операторов и банков.
Делаем ставки ? :)

PS: а если минус кол-во гастарбайтеров, то получим 30-32 млн на подконтрольной территории, из них 12 млн пенсионеров и 9 млн детей (школьники,студенты и т.д.). Итого трудоспособного населения 10 млн... ППЦ...мягко говоря. :(
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:44

Re: Кабмін порахував населення України без проведення перепи

  LutsMan написав:АТО - минус 1.5 млн, Крым - минус 2 млн, естественная убыль на остальной территории за время АТО- минус 1 млн. Итого выходим на 41-42 млн. Это, кстати, перекликается с данными мобильных операторов и банков.
Делаем ставки ?

По кількості виборців було 37 млн, ще до 2 млн острабайтерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:03

  warlamp написав:Как бы ни "гнобили кляты коммуняки и моск@ли Украину" но численность населения неуклонно росла. А теперь всё с точностью наоборот.

Не треба маніпуляцій. Ріст населення аж ніяк не корелює із якістю життя. У ситій Європі теж знижується народжуваність. А у відсталих африканських країнах народжуваність набагато перевищує смертність, і що?
NetSerpent
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