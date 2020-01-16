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Кабмін порахував населення
України без проведення перепису

Кабмін порахував населення України без проведення перепису
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:27

  NetSerpent написав:
  warlamp написав:Как бы ни "гнобили кляты коммуняки и моск@ли Украину" но численность населения неуклонно росла. А теперь всё с точностью наоборот.

Не треба маніпуляцій. Ріст населення аж ніяк не корелює із якістю життя. У ситій Європі теж знижується народжуваність. А у відсталих африканських країнах народжуваність набагато перевищує смертність, і що?

Это не манипуляции, это реальность.
Любой селянин знает, что чем лучше условия содержания и корма, тем выше приплод. :D
В Африке тепло и полно даров природы, вот и плодятся, авось кто выживет. А у нас порой и не знаешь, где взять денег одеть, обогреть, накормить и выучить единственного ребёнка.
В Украине рождаемость ниже чем в Швеции, Франции,США, Австралии , но это не означает, что мы более развитые чем они.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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