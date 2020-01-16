Кабмін порахував населення України без проведення перепису

NetSerpent написав:
Не треба маніпуляцій. Ріст населення аж ніяк не корелює із якістю життя. У ситій Європі теж знижується народжуваність. А у відсталих африканських країнах народжуваність набагато перевищує смертність, і що?
Это не манипуляции, это реальность.
Любой селянин знает, что чем лучше условия содержания и корма, тем выше приплод.
В Африке тепло и полно даров природы, вот и плодятся, авось кто выживет. А у нас порой и не знаешь, где взять денег одеть, обогреть, накормить и выучить единственного ребёнка.
В Украине рождаемость ниже чем в Швеции, Франции,США, Австралии , но это не означает, что мы более развитые чем они.