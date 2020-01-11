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Уряд буде щомісяця публікувати доходи топ-чиновників на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Уряд прийняв рішення про щомісячне офіційне оприлюднення доходів міністрів і їхніх заступників.
Дивися повний текст Уряд буде щомісяця публікувати доходи топ-чиновників на своєму сайті
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