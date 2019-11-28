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Електронний кабінет: як подати фінансову звітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Платник податку на прибуток може в електронній формі подавати разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність.
Дивися повний текст Електронний кабінет: як подати фінансову звітність
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:46
Ніхєра не понятно... Для кого ви це пишете?
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a_demchenko2010
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Суб 30 лис, 2019 20:54
yama
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