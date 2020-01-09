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Нафтогаз планує сплатити податки з боргу Газпрому до квітня
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:53
Пропонуємо до обговорення:
НАК Нафтогаз планує в першому кварталі 2020 року сплатити податки з 2,9 мільярда доларів, отриманих від російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:53
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