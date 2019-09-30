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Поиск поставщика/субподряда для
аутсорсингового колл-центра!

Поиск поставщика/субподряда для аутсорсингового колл-центра!
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:24

Поиск поставщика/субподряда для аутсорсингового колл-центра!

Здравствуйте!
Меня зовут Даниил,Я представитель компании 'MyCall'.Хотел бы обсудить с вами взаимовыгодные условия сотрудничества.
Речь идёт об аренде операторов - отдел продаж(холодные/горячие) и технический отдел.

Мы,как и Вы,настроены на развитие в своих областях и можем помочь Вам повысить эффективность рабочего процесса,за счёт качественного обслуживания наших операторов.

Основные преимущества для Вас в работе с Нашей компанией:
-наши сотрудники работают на результат и имеют опыт работы в различных сферах;
-все налоги и кадровое обслуживание ложатся на наши плечи,то есть с нами принципиально дешевле работать;
-работа по Вашему графику и на Ваших условиях;
-чёткий просмотр статистики по работе каждого оператора и ведение прозрачной отчётности по достигнутым результатам;
-выгодные тарифы;
-наша IP-телефония;
-эффективное продвижение товаров и услуг вашей компании.

Чем мы лучше других?
-Цены ниже рыночных на 30-40%;
-Наши сотрудники являются акулами продаж и гуру технического обслуживания;
-Широкий профиль тарифов,сколько вам нужно операторов,столько и предоставим;
-Имеется возможность тестирования;
-Быстрая инсталяция проекта в рабочий процесс.

Подробную информацию можете просмотреть на нашем сайте MyCall.com.ua.
Сообщите,пожалуйста,Ваше решение по одному из контактных номеров.
Контакты: +380999451081 ,+380508516300
Dsidsi41
 
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