Поиск поставщика/субподряда для аутсорсингового колл-центра!

Додано: Чет 16 січ, 2020 11:24

Здравствуйте!

Меня зовут Даниил,Я представитель компании 'MyCall'.Хотел бы обсудить с вами взаимовыгодные условия сотрудничества.

Речь идёт об аренде операторов - отдел продаж(холодные/горячие) и технический отдел.



Мы,как и Вы,настроены на развитие в своих областях и можем помочь Вам повысить эффективность рабочего процесса,за счёт качественного обслуживания наших операторов.



Основные преимущества для Вас в работе с Нашей компанией:

-наши сотрудники работают на результат и имеют опыт работы в различных сферах;

-все налоги и кадровое обслуживание ложатся на наши плечи,то есть с нами принципиально дешевле работать;

-работа по Вашему графику и на Ваших условиях;

-чёткий просмотр статистики по работе каждого оператора и ведение прозрачной отчётности по достигнутым результатам;

-выгодные тарифы;

-наша IP-телефония;

-эффективное продвижение товаров и услуг вашей компании.



Чем мы лучше других?

-Цены ниже рыночных на 30-40%;

-Наши сотрудники являются акулами продаж и гуру технического обслуживания;

-Широкий профиль тарифов,сколько вам нужно операторов,столько и предоставим;

-Имеется возможность тестирования;

-Быстрая инсталяция проекта в рабочий процесс.



Подробную информацию можете просмотреть на нашем сайте MyCall.com.ua.

Сообщите,пожалуйста,Ваше решение по одному из контактных номеров.

Контакты: +380999451081 ,+380508516300