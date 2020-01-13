Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
Дивися повний текст В українській банківській системі є три «слабкі ланки».
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:31
В українській банківській системі є три «слабкі ланки»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В українській банківській системі є три «слабкі ланки».
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:31
В банковской системе Украины есть три гнилых звена: смолий, рожкова и компания icu
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