RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В українській банківській
системі є три «слабкі ланки»

В українській банківській системі є три «слабкі ланки»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:31

В українській банківській системі є три «слабкі ланки»

Пропонуємо до обговорення:
Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Дивися повний текст В українській банківській системі є три «слабкі ланки».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92894
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:31

В банковской системе Украины есть три гнилых звена: смолий, рожкова и компания icu
ivankhominskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:09

В Украине всего одно слабое звено - тупой нарид
mvi
 
Повідомлень: 38
З нами з: 07.11.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Головного удару по українській металургії завдала не...
R2 » Пон 13 січ, 2020 15:21
4 386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 06:06
Попаданец
Українській залізниці необхідно інвестицій на 20%...
R2 » Сер 23 жов, 2019 08:29
3 272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 14:21
_hunter
Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі...
R2 » Сер 04 вер, 2019 12:37
2 184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 14:42
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80726)
16.01.2020 13:02
EximBonus Bot (977)
16.01.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.