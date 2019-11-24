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Google Maps допоможе відшукати родичів, які вмерли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Google Maps - дуже корисний інструмент для всіх. Він допомагає мандрівникам планувати свої поїздки за різними напрямками, допомагає тим, хто заблукав, знайти дорогу тощо.
Дивися повний текст Google Maps допоможе відшукати родичів, які вмерли
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R2
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:35
Заголовок многообещающий! А если у моего дедушки не было имения...?
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Alexnik
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