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Facebook ускладнив
вхід для сторонніх

Facebook ускладнив вхід для сторонніх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:45

Facebook ускладнив вхід для сторонніх

Пропонуємо до обговорення:
Facebook анонсувала нову функцію входу, яка, за словами компанії, "націлена на те, щоб надати користувачам ще більший контроль над їхньою інформацією".

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:45

Вместо того, чтобы полностью переписать своё корявое ПО, руководство ФБ даёт задание програмёрам создавать какие-то надстройки, не способствующие быстродействию и качеству этой соцсети.
avk
 
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