Facebook анонсувала нову функцію входу, яка, за словами компанії, "націлена на те, щоб надати користувачам ще більший контроль над їхньою інформацією".
Дивися повний текст Facebook ускладнив вхід для сторонніх.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:45
Facebook ускладнив вхід для сторонніх
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Facebook ускладнив вхід для сторонніх.
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:45
Вместо того, чтобы полностью переписать своё корявое ПО, руководство ФБ даёт задание програмёрам создавать какие-то надстройки, не способствующие быстродействию и качеству этой соцсети.
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