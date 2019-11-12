Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України.
Дивися повний текст Нардепи ухвалили законопроєкт про деофшоризацію.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:14
Нардепи ухвалили законопроєкт про деофшоризацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи ухвалили законопроєкт про деофшоризацію.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:14
Деофшоризація можлива тільки у випадку зниження податків, і коли треба показувати звідки кошти які наприклад заплатили за тіж самі державні бумаги наприклад.
Інакше все це ляляля
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