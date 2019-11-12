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Нардепи ухвалили законопроєкт
про деофшоризацію

Нардепи ухвалили законопроєкт про деофшоризацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:14

Нардепи ухвалили законопроєкт про деофшоризацію

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України.

Дивися повний текст Нардепи ухвалили законопроєкт про деофшоризацію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:14

Деофшоризація можлива тільки у випадку зниження податків, і коли треба показувати звідки кошти які наприклад заплатили за тіж самі державні бумаги наприклад.
Інакше все це ляляля
pogorelets
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