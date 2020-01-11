За документ проголосували 260 нардепів.
Дивися повний текст Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних ігор.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:18
Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних ігор.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:18
Якщо хочеться щоб народ не грав, хай реєструються як в банках (код і паспорт і справку о доходах чи виписку з банку) ітоді буде зрозуміло може людина грати чи ні.
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