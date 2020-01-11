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Рада підтримала за основу закон
про легалізацію азартних...

Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:18

Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних...

Пропонуємо до обговорення:
За документ проголосували 260 нардепів.

Дивися повний текст Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних ігор.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:18

Якщо хочеться щоб народ не грав, хай реєструються як в банках (код і паспорт і справку о доходах чи виписку з банку) ітоді буде зрозуміло може людина грати чи ні.
pogorelets
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