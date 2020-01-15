Макроекономічна ситуація в Україні дуже сприятлива для стрімкого економічного зростання.
Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:00
Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
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Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
..этот деятель считает, что "туман в башке" не только у президента, но и ..у остальных поглощателей этой "лапши на уши"?!...
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:32
Наверно тяжело рассказывать что ты не обосра.., когда дерьмо реально с головы до ног.
Зубами держатся за корыто. И при том все. И директор в цирка тоже.
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