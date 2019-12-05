Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі.
Дивися повний текст 10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
Дивно, але Путін теж поставиви собі за мету збільшення народжуванності.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:20
Re: 10 послуг, що стануть безкоштовними
Почему они стали платными?
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23
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