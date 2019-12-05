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10 послуг, що стануть
безкоштовними у пологових будинках

10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01

10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках

Пропонуємо до обговорення:
Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01

Дивно, але Путін теж поставиви собі за мету збільшення народжуванності.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:20

Re: 10 послуг, що стануть безкоштовними

Почему они стали платными?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23

  sal написав:Почему они стали платными?


а когда это было платно скажем "моніторинг стану роділлі та дитини"
katso
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:33

Никто не в курсе по чем сейчас бесплатно родить в киевском роддоме?
p_a_l
 
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