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10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
Пропонуємо до обговорення:
Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі.
Дивися повний текст 10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках
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R2
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
Дивно, але Путін теж поставиви собі за мету збільшення народжуванності.
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pogorelets
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:20
Почему они стали платными?
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sal
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23
sal написав:
Почему они стали платными?
а когда это было платно скажем "моніторинг стану роділлі та дитини"
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katso
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:33
Никто не в курсе по чем сейчас бесплатно родить в киевском роддоме?
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p_a_l
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:25
Не смешите мои подковы. В наших роддомах взятки гребут лопатой.
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jpoll1234
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p_a_l
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