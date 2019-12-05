Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі.
Дивися повний текст 10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
Дивно, але Путін теж поставиви собі за мету збільшення народжуванності.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:20
Re: 10 послуг, що стануть безкоштовними
Почему они стали платными?
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:39
только что, случайно, узнала что на учёт как налогоплательщика - ставят с рождения.... :)
" регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов "
Про Рдома : в них роженицам, бесплатно, даже душ не положен
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:02
"10 услуг" может и бесплатные.
Только вот сами роддома - "шибко платные".
Однако стоит поинтересоваться у экс-министра Владимира Омеляна - сколько сейчас стоит появление на свет нового гражданина США?
И сравнить стоимость появления наследников в роддомах Британии.
"Чисто для сравнения цен - ибо слишком многие "граждане Украины" выбирают "конкурентные цены"."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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