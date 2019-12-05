10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках

Додано: Чет 16 січ, 2020 22:02

"10 услуг" может и бесплатные.

Только вот сами роддома - "шибко платные".

Однако стоит поинтересоваться у экс-министра Владимира Омеляна - сколько сейчас стоит появление на свет нового гражданина США?



И сравнить стоимость появления наследников в роддомах Британии.



"Чисто для сравнения цен - ибо слишком многие "граждане Украины" выбирают "конкурентные цены"."

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.