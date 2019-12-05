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10 послуг, що стануть
безкоштовними у пологових будинках

10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01

10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках

Пропонуємо до обговорення:
Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі.

Дивися повний текст 10 послуг, що стануть безкоштовними у пологових будинках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01

Дивно, але Путін теж поставиви собі за мету збільшення народжуванності.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:20

Re: 10 послуг, що стануть безкоштовними

Почему они стали платными?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23

  sal написав:Почему они стали платными?


а когда это было платно скажем "моніторинг стану роділлі та дитини"
katso
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:33

Никто не в курсе по чем сейчас бесплатно родить в киевском роддоме?
p_a_l
 
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Не смешите мои подковы. В наших роддомах взятки гребут лопатой.
jpoll1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55

  p_a_l написав:Никто не в курсе по чем сейчас бесплатно родить в киевском роддоме?


3000грн благодійний внесок незалежно від місця реєстрації по паспорту.
folker
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:39

только что, случайно, узнала что на учёт как налогоплательщика - ставят с рождения.... :)
" регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов "

Про Рдома : в них роженицам, бесплатно, даже душ не положен
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:02

"10 услуг" может и бесплатные.
Только вот сами роддома - "шибко платные".
Однако стоит поинтересоваться у экс-министра Владимира Омеляна - сколько сейчас стоит появление на свет нового гражданина США?

И сравнить стоимость появления наследников в роддомах Британии.

"Чисто для сравнения цен - ибо слишком многие "граждане Украины" выбирают "конкурентные цены"."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:54

А все эти адские болевые осложнения с грудью, за деньги? Да и разве только это? Что-то, а роддома нужно заливать деньгами, с контролем, конечно.
astatempo
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