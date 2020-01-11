Новий проект закону "Про працю" не передбачає скасування трудових книжок.
Дивися повний текст Законопроєкт \"Про працю\" не скасовує трудові книжки - Милованов.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:43
Законопроєкт "Про працю" не скасовує трудові книжки -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законопроєкт \"Про працю\" не скасовує трудові книжки - Милованов.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:43
Если от курицы каждый день отщипывать по перышку, то она не заметит что ее хотят сожрать. Потому что она тупая.
По этому же принципу любой народ можно плавненько перевести из трудового в ..... Я бы написал это слово, но тут пуканы рвутся от таких слов. Напишу синоним. В работающего бесплатно за пайку хлеба.
Главное медленно урезать свободу человека и медленно поднимать налоги.
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