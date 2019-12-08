У 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років
Дивися повний текст З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:34
З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок.
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:34
Щодо інформації про пенсійний вік 59 років до 1 квітня.6 січня п.року мені виповнилося 59 років. Я звернулася до місцевого відділу пенсійного фонду про призначення пенсії за віком, мені відмовили.Попросили прийти коли виповниться 59.6 років.Так як насправді?
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