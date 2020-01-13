Розрахунки показують, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.
Дивися повний текст У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:50
У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази.
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:50
Сначала вас кинет какой нибудь банк на пол ляма гривен, а потом вам ФГВФЛ будет выплачивать по 200 грн на карту в месяц...
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