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У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:50
Пропонуємо до обговорення:
Розрахунки показують, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.
Дивися повний текст У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази
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R2
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:42
уже 5 лет все об одном и том же
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Rainbow
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:21
Rainbow написав:
уже 5 лет все об одном и том же
видно хотелка еще не выросла
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Tabak
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