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У ФГВФО хочуть підвищити
гарантовану суму вкладів у 3-4 рази

У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:50

У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунки показують, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.

Дивися повний текст У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази.
R2
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уже 5 лет все об одном и том же
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:21

  Rainbow написав:уже 5 лет все об одном и том же

видно хотелка еще не выросла
Tabak
 
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