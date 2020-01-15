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Валютні ОВДП найдешевші в історії
України - міністр фінансів

Валютні ОВДП найдешевші в історії України - міністр фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:50

Валютні ОВДП найдешевші в історії України - міністр фінансів

Пропонуємо до обговорення:
«Завдяки стратегії управління боргом ми не лише стали більш зрозумілими інвестору, але наприкінці минулого року досягли вартості запозичень в євро 2,2% і 3,4% - в доларах», - повідомила вона. За словами міністра фінансів, це найнижчі показники в історії розміщення українських ОВДП.

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R2
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т.е покращання вже сьогоднi , подивимось що буде завтра
yuluk
 
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..тогда может этот "профан в экономике + Ко" сможет в таком же "приподнятом"духе рассказать: КУДА он сможет пристроить эти "дешевые" короткие баксы, чтобы за полтора-два года смочь хоть-что-то из них выжать для пользы экономики??.. на каких спекуляциях он хочет заработать на них больше.я чем придется отдавать в 24м..25гг ??
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:05

Re: Валютні ОВДП найдешевші в історії України - міністр фіна

Так якої бені було робити перекредитацію валютних кредитів у гривневі, якщо є такі фантастичні валютні відсотки?

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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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