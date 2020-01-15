Валютні ОВДП найдешевші в історії України - міністр фінансів
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«Завдяки стратегії управління боргом ми не лише стали більш зрозумілими інвестору, але наприкінці минулого року досягли вартості запозичень в євро 2,2% і 3,4% - в доларах», - повідомила вона. За словами міністра фінансів, це найнижчі показники в історії розміщення українських ОВДП.
..тогда может этот "профан в экономике + Ко" сможет в таком же "приподнятом"духе рассказать: КУДА он сможет пристроить эти "дешевые" короткие баксы, чтобы за полтора-два года смочь хоть-что-то из них выжать для пользы экономики??.. на каких спекуляциях он хочет заработать на них больше.я чем придется отдавать в 24м..25гг ??