Першим кроком для отримання компенсації за затримку або відміну рейсу є звернення зі скаргою до авіаперевізника чи туроператора.
Дивися повний текст Як отримати компенсацію за затримку або скасування рейсу.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:49
Як отримати компенсацію за затримку або скасування рейсу
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Дивися повний текст Як отримати компенсацію за затримку або скасування рейсу.
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:50
на личном опыте прошел все шаги описанные в телеграм канале. Ну что сказать, овчинка выделки не стоит потому, как необходимо понимать законы и правильно составлять все претензии, иски и тд., а еще обладать невероятным количеством свободного времени, денег и желания. В результате я все равно проиграл :(
Поэтому я обращаюсь к юристам и просто дожидаюсь денег на счет. Рекомендую
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