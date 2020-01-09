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Як отримати компенсацію за
затримку або скасування рейсу

Як отримати компенсацію за затримку або скасування рейсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:49

Як отримати компенсацію за затримку або скасування рейсу

Пропонуємо до обговорення:
Першим кроком для отримання компенсації за затримку або відміну рейсу є звернення зі скаргою до авіаперевізника чи туроператора.

Дивися повний текст Як отримати компенсацію за затримку або скасування рейсу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:50

на личном опыте прошел все шаги описанные в телеграм канале. Ну что сказать, овчинка выделки не стоит потому, как необходимо понимать законы и правильно составлять все претензии, иски и тд., а еще обладать невероятным количеством свободного времени, денег и желания. В результате я все равно проиграл :(
Поэтому я обращаюсь к юристам и просто дожидаюсь денег на счет. Рекомендую https://myaviahelp.com
vitos1
 
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