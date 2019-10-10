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НБУ уточнить порядок
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НБУ уточнить порядок використання рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19

НБУ уточнить порядок використання рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк уточнить свій коментар про порядок використання рахунків фізичних осіб - підприємців (ФОП), які стали чинними з 3 січня 2020 року. Про це сказав глава НБУ Яків Смолій після презентації Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року.

Дивися повний текст НБУ уточнить порядок використання рахунків фізосіб-підприємців.
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