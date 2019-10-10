|
|
НБУ уточнить порядок використання рахунків...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк уточнить свій коментар про порядок використання рахунків фізичних осіб - підприємців (ФОП), які стали чинними з 3 січня 2020 року. Про це сказав глава НБУ Яків Смолій після презентації Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року.
Дивися повний текст НБУ уточнить порядок використання рахунків фізосіб-підприємців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92904
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|157
|
|
|1
|185
|
|
|12
|839
|
Чет 10 жов, 2019 16:42
viy