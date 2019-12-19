Про це йдеться в указі президента.
Дивися повний текст Президент затвердив строки проведення призовів до армії в 2020.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19
Президент затвердив строки проведення призовів до армії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент затвердив строки проведення призовів до армії в 2020.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19
а когда же будет переход на профессиональную армию?
и что это за солдат в 18 лет?
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:22
Re: Президент затвердив строки проведення призовів до армії.
В июне теперь будет жарко.
Школу хлопцы закончили, время ЗНО сдавать, но еще дальше не поступили учиться. Иди сюда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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