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Президент затвердив строки
проведення призовів до армії...

Президент затвердив строки проведення призовів до армії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19

Президент затвердив строки проведення призовів до армії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в указі президента.

Дивися повний текст Президент затвердив строки проведення призовів до армії в 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19

а когда же будет переход на профессиональную армию?
и что это за солдат в 18 лет?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:22

Re: Президент затвердив строки проведення призовів до армії.

Tabak написав:а когда же будет переход на профессиональную армию?
и что это за солдат в 18 лет?


В июне теперь будет жарко.
Школу хлопцы закончили, время ЗНО сдавать, но еще дальше не поступили учиться. Иди сюда.
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freeze
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