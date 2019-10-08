Народні депутати Верховної Ради проголосували за правку щодо підвищення лімітів для ФОПів.
Дивися повний текст Депутати підтримали поправку щодо підвищення лімітів для ФОПів.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:06
Депутати підтримали поправку щодо підвищення лімітів для...
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Дивися повний текст Депутати підтримали поправку щодо підвищення лімітів для ФОПів.
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