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Депутати підтримали поправку
щодо підвищення лімітів для...

Депутати підтримали поправку щодо підвищення лімітів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:06

Депутати підтримали поправку щодо підвищення лімітів для...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати Верховної Ради проголосували за правку щодо підвищення лімітів для ФОПів.

Дивися повний текст Депутати підтримали поправку щодо підвищення лімітів для ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:06

С какого года вступают в силу новые лимиты?
arenainter
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