Або чому не вчить історія?
Дивися повний текст Андрій Зінченко: емісійна самодіяльність НБУ.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59
Андрій Зінченко: емісійна самодіяльність НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: емісійна самодіяльність НБУ.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:41
Ось тут https://news.finance.ua/ua/news/-/463319
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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