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Андрій Зінченко: емісійна
самодіяльність НБУ

Андрій Зінченко: емісійна самодіяльність НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59

Андрій Зінченко: емісійна самодіяльність НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Або чому не вчить історія?

Дивися повний текст Андрій Зінченко: емісійна самодіяльність НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:00

Гривня.
Odessit-investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:41

  Odessit-investor написав:Гривня.


Ось тут https://news.finance.ua/ua/news/-/463319
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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