Про це на прес-конференції під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами НБУ заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Дивися повний текст Рожкова: розгляд закону про неповернення ПриватБанку Коломойському переноситься.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 20:12
Рожкова: розгляд закону про неповернення ПриватБанку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова: розгляд закону про неповернення ПриватБанку Коломойському переноситься.
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:12
викид бєні про балачки каті з премєром і другими світилами уряду подіяв?
здається, він зєлю породив, він його і закопає.
питання лише- в якій ямі опиниться країна.
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