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Рожкова: розгляд закону про
неповернення ПриватБанку...

Рожкова: розгляд закону про неповернення ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:12

Рожкова: розгляд закону про неповернення ПриватБанку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами НБУ заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Дивися повний текст Рожкова: розгляд закону про неповернення ПриватБанку Коломойському переноситься.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:12

викид бєні про балачки каті з премєром і другими світилами уряду подіяв?
здається, він зєлю породив, він його і закопає.
питання лише- в якій ямі опиниться країна.
igorbuda52
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