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Українцям вже доступна
послуга е-Малятко

Українцям вже доступна послуга е-Малятко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:34

Українцям вже доступна послуга е-Малятко

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запустили послугу е-Малятко. Першими користувачами сервісу стала пара у Харківському міському перинатальному центрі.

Дивися повний текст Українцям вже доступна послуга е-Малятко.
R2
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