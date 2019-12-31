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На який термін відкладається
запуск метро на Виноградар

На який термін відкладається запуск метро на Виноградар
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:50

На який термін відкладається запуск метро на Виноградар

Пропонуємо до обговорення:
Терміни завершення будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену відкладаються на рік, повідомив Олег Токарев - голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд", що виступає генпідрядником проекту.

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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:50

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