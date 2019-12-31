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На який термін відкладається запуск метро на Виноградар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:50
Пропонуємо до обговорення:
Терміни завершення будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену відкладаються на рік, повідомив Олег Токарев - голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд", що виступає генпідрядником проекту.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 21:50
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:12
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