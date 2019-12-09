Німецька компанія Porsche запатентувала електричне «НЛО-таксі», яке зовні нагадує «літаючі тарілки» Третього рейху.
Дивися повний текст Porsche запатентувала аеромобіль у формі НЛО (схема).
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Додано: Чет 16 січ, 2020 21:57
Porsche запатентувала аеромобіль у формі НЛО (схема)
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Дивися повний текст Porsche запатентувала аеромобіль у формі НЛО (схема).
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:57
С таврии скопировали, нужно налаживать производство.Китай первым выпустит, форма кузова по практичности идеальная, все модели будут похожие
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