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Porsche запатентувала
аеромобіль у формі НЛО (схема)

Porsche запатентувала аеромобіль у формі НЛО (схема)
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:57

Porsche запатентувала аеромобіль у формі НЛО (схема)

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія Porsche запатентувала електричне «НЛО-таксі», яке зовні нагадує «літаючі тарілки» Третього рейху.

Дивися повний текст Porsche запатентувала аеромобіль у формі НЛО (схема).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:57

С таврии скопировали, нужно налаживать производство.Китай первым выпустит, форма кузова по практичности идеальная, все модели будут похожие
bklochok
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