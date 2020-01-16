Про це розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Ринок \"чорного\" газу в Україні може сягати $600 мільйонів - Вітренко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:12
Ринок "чорного" газу в Україні може сягати $600...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок \"чорного\" газу в Україні може сягати $600 мільйонів - Вітренко.
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:12
Вопрос должен стоять не перед "финанс", а перед правохранителями - отправной точкой есть "калорийность" газа, что попадает к потребителю.
|