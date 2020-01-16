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Ринок "чорного" газу в
Україні може сягати $600...

Ринок "чорного" газу в Україні може сягати $600...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:12

Ринок "чорного" газу в Україні може сягати $600...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст Ринок \"чорного\" газу в Україні може сягати $600 мільйонів - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:12

Вопрос должен стоять не перед "финанс", а перед правохранителями - отправной точкой есть "калорийность" газа, что попадает к потребителю.
Kudrjavuy
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