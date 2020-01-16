Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook.
Дивися повний текст Кабмін планує скасувати близько 40% форм статистичної звітності підприємств - Дубілет.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:34
Кабмін планує скасувати близько 40% форм статистичної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує скасувати близько 40% форм статистичної звітності підприємств - Дубілет.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:36
And after all, its time to Do Bi-let, and DOUBT, that can be met and let.
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