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Кабмін планує скасувати близько
40% форм статистичної...

Кабмін планує скасувати близько 40% форм статистичної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:34

Кабмін планує скасувати близько 40% форм статистичної...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook.

Дивися повний текст Кабмін планує скасувати близько 40% форм статистичної звітності підприємств - Дубілет.
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Do bill, let?
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:36

And after all, its time to Do Bi-let, and DOUBT, that can be met and let.
yurii_kruhlov
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