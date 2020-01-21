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Google опублікував графік, коли Chrome припинить...
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Google опублікував оновлений графік, коли додатки Chrome перестануть працювати на всіх платформах. У червні 2022 року вони зникнуть назавжди, але це залежить від того, на якій платформі ви перебуваєте.
Дивися повний текст Google опублікував графік, коли Chrome припинить працювати на всіх платформах
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R2
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:41
Ничего не понял, браузера Chrome не будет или что??
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mailles
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:35
ужас набор слов
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holodlar
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:20
Chrome будет, он никуда не девается.
У Google есть магазин расширений (расширения для браузера) и магазин приложений, магазин приложений использовался в Chrome OS, там есть обычные приложения как на Андроиде, например Instagram, facebook, т.д., и вот как раз этот магазин и закрывается, т.к. им мало кто пользуется. Google Chrome и расширения к браузеру остаются.
Статья вводит в заблуждение, пытаясь подать новость как "Chrome пришел конец!!!", А на самом деле, нечего интересного.
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dedi-f1
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33
статья из серии "ученый изнасиловал журналиста" )))
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RomanTik
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:27
G-гастроном закрывается. Тухлятину никто не берёт. Нет профита. Всё правильно делают.
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pin1234
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:33
підозрюю це боротьба із додатками типу AdBlock, ABP, UBlock, і похожими!
вони ж віджирають купу недоотриманого прибутку від реклами!!!!
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greenozon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:33
Статья похожа на машинный перевод просто. А по сути - убирается поддержка приложений - Google apps которые можно было запускать на основе хрома. Они (эти приложения) выглядят как обычные, нативные приложения, можно ярлыки создавать и прочее...
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rion
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:43
ребята г_а_в_н_о этот хром . Аргументирую в нем есть встроенный антивирус ! этот антивирус сканирует частные файлы пользователя которые находятся у пользователя на компьютере. ТО есть Гуглу мало знать что мы делаем в интернете ему еще надо иметь полный доступ ко всем файлам у нас на ПК . ( так делают все антивирусы) Но прикол в том что этот антивирус вчера не помог ! Я серфил и случайно поймал гадость которая выставляет свою поисковую систему в Хроме :) и хрому поифг
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yama
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01
Все эти хромы частная лавочка.
Google монополист который злоупотребляет своим монопольным положением.
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blueiceua
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