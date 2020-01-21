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Google опублікував графік,
коли Chrome припинить...

Google опублікував графік, коли Chrome припинить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:40

Google опублікував графік, коли Chrome припинить...

Пропонуємо до обговорення:
Google опублікував оновлений графік, коли додатки Chrome перестануть працювати на всіх платформах. У червні 2022 року вони зникнуть назавжди, але це залежить від того, на якій платформі ви перебуваєте.

Дивися повний текст Google опублікував графік, коли Chrome припинить працювати на всіх платформах.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:41

Ничего не понял, браузера Chrome не будет или что??
mailles
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:35

ужас набор слов
holodlar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:20

Chrome будет, он никуда не девается.
У Google есть магазин расширений (расширения для браузера) и магазин приложений, магазин приложений использовался в Chrome OS, там есть обычные приложения как на Андроиде, например Instagram, facebook, т.д., и вот как раз этот магазин и закрывается, т.к. им мало кто пользуется. Google Chrome и расширения к браузеру остаются.
Статья вводит в заблуждение, пытаясь подать новость как "Chrome пришел конец!!!", А на самом деле, нечего интересного.
dedi-f1
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33

статья из серии "ученый изнасиловал журналиста" )))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:27

G-гастроном закрывается. Тухлятину никто не берёт. Нет профита. Всё правильно делают.
pin1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:33

підозрюю це боротьба із додатками типу AdBlock, ABP, UBlock, і похожими!

вони ж віджирають купу недоотриманого прибутку від реклами!!!!
:oops:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:33

Статья похожа на машинный перевод просто. А по сути - убирается поддержка приложений - Google apps которые можно было запускать на основе хрома. Они (эти приложения) выглядят как обычные, нативные приложения, можно ярлыки создавать и прочее...
rion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:43

ребята г_а_в_н_о этот хром . Аргументирую в нем есть встроенный антивирус ! этот антивирус сканирует частные файлы пользователя которые находятся у пользователя на компьютере. ТО есть Гуглу мало знать что мы делаем в интернете ему еще надо иметь полный доступ ко всем файлам у нас на ПК . ( так делают все антивирусы) Но прикол в том что этот антивирус вчера не помог ! Я серфил и случайно поймал гадость которая выставляет свою поисковую систему в Хроме :) и хрому поифг
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01

Все эти хромы частная лавочка.
Google монополист который злоупотребляет своим монопольным положением.
blueiceua
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