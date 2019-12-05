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Що входить у тариф на воду:
пояснення Київводоканалу...

Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:19

Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу...

Пропонуємо до обговорення:
У «Київводоканалі» пояснили, з чого складається тариф на холодну воду, і за що саме сплачують кияни.

Дивися повний текст Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:20

40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:32

  p_a_l написав:40% – заработная плата
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Странный вопрос.
Я еще более страшную вещь скажу: в тарифе "утримання прибудынковойи тэритории" ЗП под 80% составляет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:21

  _hunter написав:
  p_a_l написав:40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?

Странный вопрос.
Я еще более страшную вещь скажу: в тарифе "утримання прибудынковойи тэритории" ЗП под 80% составляет.

Наденьте очки и внимательно прочитайте платёжку. Там написано "Утримання будинкiв", а не ваше "утримання прибудынковойи тэритории".
И таки да, для содержания дома требуется в основном труд людей.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:45

  avk написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?

Странный вопрос.
Я еще более страшную вещь скажу: в тарифе "утримання прибудынковойи тэритории" ЗП под 80% составляет.


И таки да, для содержания дома требуется в основном труд людей.

Спасибо, Кэп! -- про это я и писал.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:38

  p_a_l написав:40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?

А в водоканале одни роботы что ли? Что именно удивляет, что там есть штат, которому надо платить зарплаты?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:10

  p_a_l написав:40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?


Создает. Стоимость воды в тарифе на воду - где? Где то в "тощо 4%"? 8)
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:20

  EKO написав:
  p_a_l написав:40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?


Создает. Стоимость воды в тарифе на воду - где? Где то в "тощо 4%"? 8)


Так вони ж воду не купують ні в кого . Безкоштовно беруть ...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:23

Re: Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу...

Дивно, а ПДВ тоді де?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:26

Немного не в тему. Меня еще никто никогда не опрашивал
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