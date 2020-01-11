Сума найбільшого хабаря, який пропонували міністру економіки Тимофію Милованову, сягала $10 мільйонів.
Дивися повний текст Милованов розповів про найбільший запропонований хабар.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33
Милованов розповів про найбільший запропонований хабар
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Дивися повний текст Милованов розповів про найбільший запропонований хабар.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:52
де кримінальні справи?
змахує на спробу виправдати незаслужені премії.
треба було повідомляти про кожен недоотриманий хабар. Тоді в кінці року преміювати себе у розмірі 1 відсотка від суми недоотриманих хабарів.
класна позиція. можна нічого не робити, лише типу не брати хабарів і є премія.
зєекономіка на марші.
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